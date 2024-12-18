Kocaeli'de Minibüste Ele Geçirildi! Tam 1,6 Ton…

Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde 2 ayrı minibüste yapılan aramalarda, kaçak içki ve tütün ele geçirildi. Yapılan incelemede ele geçirilen ürünler arasında 60 litre gümrük kaçağı içki ile 1 ton 600 kilo kıyılmış kaçak tütün olduğu açıklandı.

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Kocaeli'de Minibüste Ele Geçirildi! Tam 1,6 Ton…

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te bir operasyon gerçekleştirdi. Bir minibüste yapılan aramada yaklaşık 60 litre olan 67 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Aynı gün Gebze’de şüphe üzerine durdurulan bir başka minibüste ise 1 ton 600 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Kocaeli'de Minibüste Ele Geçirildi! Tam 1,6 Ton… - Resim : 1

Konuyla ilgili 1 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem, 2 kişi hakkında ise 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem yapıldığı ifade edildi.

Kocaeli'de Minibüste Ele Geçirildi! Tam 1,6 Ton… - Resim : 2

Kaynak: DHA

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