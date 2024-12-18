Kocaeli'de Minibüste Ele Geçirildi! Tam 1,6 Ton…

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te bir operasyon gerçekleştirdi. Bir minibüste yapılan aramada yaklaşık 60 litre olan 67 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Aynı gün Gebze’de şüphe üzerine durdurulan bir başka minibüste ise 1 ton 600 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Konuyla ilgili 1 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem, 2 kişi hakkında ise 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA