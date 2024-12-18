Depremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu! Bilge Sitesi Davasında Sanık Avukatı Hakkında Suç Duyurusu

6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de yıkılan ve enkazında 105 kişinin can verdiği Bilge Sitesi davasının yedinci duruşması görüldü. Enkazda ölenlerin yakınları, sanık avukatlarından biri hakkında kendilerine koridorda hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Depremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu! Bilge Sitesi Davasında Sanık Avukatı Hakkında Suç Duyurusu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi yıkıldı, 105 kişiye mezar oldu. 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı sitenin davasında binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan dava açıldı.

Depremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu! Bilge Sitesi Davasında Sanık Avukatı Hakkında Suç Duyurusu - Resim : 1

ESKİ MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA DOSYADA

Söz konusu yapının mimari ve betonarme projesinin o dönem Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli olan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan da dava açıldı. Ardından iki dosya birleştirildi.

Depremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu! Bilge Sitesi Davasında Sanık Avukatı Hakkında Suç Duyurusu - Resim : 2

27 Kasım'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin tahliyesini kararlaştırdı. Heyet, dönemin imar müdürü de olan MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmasına karar verdi.

Depremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu! Bilge Sitesi Davasında Sanık Avukatı Hakkında Suç Duyurusu - Resim : 3

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen yedinci duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, fenni mesul Ayhan Gedik'in tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklarında mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Depremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu! Bilge Sitesi Davasında Sanık Avukatı Hakkında Suç Duyurusu - Resim : 4

SANIK AVUKATLARINDAN BİRİNE SUÇ DUYURUSU

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, sanık avukatlarından birinin duruşma çıkışı koridorda kendilerine hakaret ve küfür ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Depremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu! Eski MHP’li Belediye Başkanı TutuklandıDepremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu! Eski MHP’li Belediye Başkanı TutuklandıSiyaset

Kaynak: ANKA

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