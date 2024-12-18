Mersin'de Denizi Kirleten Gemiye Milyonluk Ceza Kesildi

Mersin’de liman bölgesinde denizi kirlettiği belirlenen gemiye 20.5 milyon lira ceza kesildi. Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Denizimizi kirletenlere göç açtırmayacağız” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile liman içerisinde denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 20,5 milyon TL ceza uyguladı. Başkan Vahap Seçer, "Artık denizimizi 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi' ile denetliyoruz. Bundan sonra denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" dedi.

Türkiye’de deniz denetiminde yetkisi olan 2 büyükşehir belediyesinden biri olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz denetim tekneleri, insansız hava araçları ve sualtı drone sistemiyle 24 saat kesintisiz denetim yaparak var gücü ile çalışmalarına devam ediyor.

Mersin'de Denizi Kirleten Gemiye Milyonluk Ceza Kesildi - Resim : 1

20.5 MİLYON LİRALIK CEZA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, en son hayata geçirilen EGDS ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ederek kirliliğin önüne geçmek için uygulamalarına devam ediyor. EGDS ile sorumluluk sahasında bulunan her noktayı kontrol altında tutan ekipler, son olarak şikayet üzerine Mersin Limanı içerisine kirli, paslı, yağlı su bırakan bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Mersin'de Denizi Kirleten Gemiye Milyonluk Ceza Kesildi - Resim : 2

“GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”

Başkan Seçer de konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mersin’de kimsenin denizi kirletmesine müsaade etmeyeceklerine dikkat çeken Seçer, "Denize paslı, yağlı su bırakarak kirleten bu gemiye 20.5 milyon TL ceza yazdık. Artık denizimizi 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi' ile denetliyoruz. Bundan sonra da denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tüketiciyi Aldatana Af Yok! O Reklamlara 277,6 Milyon Liralık CezaTüketiciyi Aldatana Af Yok! O Reklamlara 277,6 Milyon Liralık CezaEkonomi
RTÜK Rekora Koşuyor! 2024'te Kestiği Cezalar 200 Milyon TL'yi AştıRTÜK Rekora Koşuyor! 2024'te Kestiği Cezalar 200 Milyon TL'yi AştıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin
Son Güncelleme:
Börek Pişirirken Yufka Aralarına Sürün! Börek Çıtır Çıtır Oluyor Börek Pişirirken Yufka Aralarına Sürün! Börek Çıtır Çıtır Oluyor
‘Sivil Polisiz’ Deyip Hamile Kadına Dehşeti Yaşattılar! ‘Yanıma Geldi, Zorladı Sonra…’ ‘Sivil Polisiz’ Deyip Hamile Kadına Dehşeti Yaşattılar
Tıkanan Lavaboları Anında Açan Mucizevi Yöntem Tıkanan Lavaboları Anında Açan Mucizevi Yöntem
Trafikte Kadına Şiddet: Tekme ve Yumrukla Saldırdı Trafikte Kadına Şiddet: Tekme ve Yumrukla Saldırdı