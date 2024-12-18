Biri Dereye İkisi Duvardan İçeri Düştü, Mahsur Kalan Kedileri İtfaiye Ekipleri Kurtardı

İstanbul’da Bakırköy ve Avcılar'da dereye düşen ve bir binanın kapalı bahçesinde mahsur kalan 3 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamurla kaplanan kedilerden biri itfaiye aracındaki suyla temizlendikten sonra sokağa bırakıldı.

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Biri Dereye İkisi Duvardan İçeri Düştü, Mahsur Kalan Kedileri İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Bakırköy Ataköy Mahallesi'ndeki Ayamama Deresi'ne düşen ve çamura saplanarak çıkamayan bir kediyi fark edenler hemen itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler, merdiven ile kedinin yanına inerek bulunduğu yerden kurtardı. Çamurla kaplanan kedi, itfaiye aracındaki suyla temizlendi.

Biri Dereye İkisi Duvardan İçeri Düştü, Mahsur Kalan Kedileri İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Resim : 1

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde de bir apartmanın bahçesinin 5 metre yüksekliğindeki duvarından içeri düşen 2 kedi, bahçeden dışarı çıkamadı. Kedilere alt dairede yaşayan aile ulaştı. Korkan kedilere müdahale edemeyen aile ekiplere ulaştı. Ekipler, bahçeye girerek, kedileri bulundukları yerden kurtardı.

Biri Dereye İkisi Duvardan İçeri Düştü, Mahsur Kalan Kedileri İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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