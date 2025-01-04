Servis Midibüsü TEM'de Cayır Cayır Yandı

Büyükçekmece'de TEM otoyolunda bir servis midibüsü cayır cayır yandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale geldi.

Servis Midibüsü TEM'de Cayır Cayır Yandı

İstanbul Büyükçekmece’de TEM otoyolunda içinde yolcu olmayan servis midibüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Celaliye mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Belediyesi'ne ait 59 JB 109 plakalı servis midibüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Midibüsün yandığını fark eden şoför, aracını emniyet şeridine çekerken alev topuna dönen araçtan yara almadan kurtuldu.

Servis Midibüsü TEM'de Cayır Cayır Yandı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki yönde de trafik oluştu. Midibüsün kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

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