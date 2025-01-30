Üç Büyük Alevi Kurumundan BM'ye Kritik Çağrı: 'Suriye'deki Alevi Katliamını Durdurmak İçin Acil Göreve'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de yeni bir dönemin kapısı aralandı. HTŞ lideri Colani, artık Ahmed eş-Şara adıyla Suriye'nin yeni lideri oldu. Suriye'de Alevilere ve Suriye halklarına yönelik gerçekleşen saldırı ve katliamlar ise Alevi kamuoyunu harekete geçirdi.

Avrupa Arap Alevileri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Alevi Bektaşi Federasyonu; Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kurullarından 'Suriye'deki Alevi katliamının durdurulması' taleplerini iletti.

'BİTTİ SANILAN SAVAŞ KAOS ORTAMINDA DEVAM ETTİRİLİYOR'

Üç Alevi kurumundan "Suriye'deki Alevi katliamını durdurmak için Birleşmiş Milletler acil göreve" başlığıyla yapılan açıklamada; Suriye'de yaşanan insan hakkı ihlallerine dikkat çekilerek, "Suriye’de bugün şiddetin aldığı yeni boyut önümüze insan hakları yönünden acil görevler yüklemektedir. Açık savaşın yerini terör, insanlığa karşı suç ve soykırım tehditlerine bıraktığına dair kaygılar giderek yaygınlaşmaktadır. Savaşın çok taraflı yaşanan süreci savaş sonunda da çok taraflı bir kaos ortamı doğurmuş ve stabilizasyon ve huzur beklentilerini boşa çıkarmış durumdadır. Bu aynı zamanda bitti sanılan savaşın kaos ortamında devam ettirilmesine de zemin hazırlamaktadır" denildi.

Suriye Lazkiye'de Alevi ailenin evine zorla yerleşen militanların kapıyı kırarken...

'ALEVİLER AÇIK VE KOLAY HEDEF OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Yeni sürecin giderek yaygınlaşan bir şiddet doğurduğunun altının çizildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yeni sürecin en kırılgan ve şiddete hedef olan topluluğu ise Hristiyan gruplar, Dürziler, İsmailler ile birlikte Arap Alevileridir. Suriye’deki Hristiyan topluluklar kaygılı biçimde beklerken Alevi topluluklar diğer bazı güçlerden farklı olarak kendi bağımsız savunmalarını örgütleme yoluna gitmeyip demokratik yolların işletilmesini bekledikleri için açık ve kolay bir hedef olarak görünmektedir. Ayrıca selefi grupların dini liderlerince doğrudan Alevileri hedef alan şiddet çağrısı yapılmaktadır. Yeni Suriye’nin kurucu güçleri dışında bırakılan Alevilerin yaşadığı şiddet insan kaçırma, işkence, cinayet ve toplu infazlara uzanan ve giderek yaygınlaşan bir yıkımla beraber korku ve kaygıları da büyütmektedir. Yaşanan bu yaygın ve tekrar ederek büyüyen şiddet insanlığa karşı suç boyutuna kadar ulaşmış ve gelecekteki toplu katliam, göç ve iskan ile asimilasyon politikalarına uzanacağına dair anlaşılabilir korkuları da açığa çıkarmıştır."

İzmir'de gerçekleştirilen eylemden...

BM'nin ilgili kurullarını harekete geçirmek için gerekli başvuruların yapıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi, Suriye Özel Raportörlüğü ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden şu taleplerde bulunuldu:

Her gün bir yenisi eklenen bu insanlık suçlarına son vermek üzere hazırlıkların başlatılması

Acil müdahale için gerekli adımların atılması

'ALEVİLERİN HAYAT HAKKININ KORUNMASINA DAİR DESTEK BEKLİYORUZ'

Avrupa Arap Alevileri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Alevi Bektaşi Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu çağrıyla sonlandırıldı:

"Ulusal ve uluslararası kamuoyundan tırmanan şiddet ve şiddet tehdidi nedeniyle insan hayatına ve Suriye’nin yerli ve en büyük nüfuslardan birisine sahip Alevilerin hayat hakkının korunmasına dair destek beklediğimizi duyuruyoruz. Sessizliğin her geçen gün büyüyen şiddet nedeniyle yeni insan hayatlarının kurban edilmesine yol açtığını, hep birlikte şiddete karşı durarak BM başta olmak üzere uluslararası kurumları harekete geçirmemiz gerektiği hususunun altını çiziyoruz.

Tunceli'deki eylemden...

'YENİ BİR UMUDUN YOLUNU AÇALIM'

Sesimizi, sözümüzü birleştirelim ve Suriye ve dünyanın daha bir çok yerinde şiddet karşısında korunma bekleyen halklara da yeni bir umudun yolunu açalım. Suriye halklarının yanında olduğumuzu ve adil bir gelecek umutlarını paylaştığımızı ilan ediyor ve şiddetin hüküm sürmediği bir Suriye için el ele vereceğimizi duyuruyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi