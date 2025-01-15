Alevi Bektaşi Federasyonu'na Tehdit, Suç Duyurusunda Bulundular

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) sosyal medya üzerinden Alevi toplumuna, federasyona ve yöneticilere yapılan tehditler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada sürecin takipçisi olacakları belirtilerek "Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan" denildi.

İşte ABF'den yapılan açıklama:

"Alevi Bektaşi Federasyonu, ülkemizin en geniş tabanlı Alevi çatı kurumudur. Kurulduğu günden beri başta Alevi hak mücadelesi olmak üzere herkes için eşitlik ve demokrasi mücadelesini her koşulda sürdürmektedir.

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden Alevi toplumunu, örgütümüzü ve yöneticilerimizi tehdit eden kişi ve gruplar çoğalmıştır. Bunun karşısında asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. 14.01.2025 günü ilgili şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu ve takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan!"

Kaynak: Haber Merkezi