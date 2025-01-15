Eskişehir'de 23 Günlük Bebek Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de rahatsızlandığı iddia edilen 23 günlük bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Abır J.’nin bebeği için eczaneden yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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Eskişehir'de 23 Günlük Bebek Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de yabancı uyruklu Abır J., gece saatlerinde bebeğini emzirerek uyudu. İddiaya göre sabah kalktığında 3 çocuğunun en küçüğü olan 23 günlük bebeğinin fenalaştığını gören 22 yaşındaki Abır J., yakınlarıyla birlikte eczaneye gitti. Bebeği kontrol eden eczacı, henüz 23 günlük olan erkek bebeğin nabzının atmadığını tespit etti. Durumun 112 İhbar Hattı'na bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 23 günlük bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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