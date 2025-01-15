Nevşehir'de Kaza! 1 Yaralı
Nevşehir-Gülşehir karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje düşerek yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir-Gülşehir karayolu Sulusaray kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi. Ahmet K. idaresinde 06 BKM 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüje düştü, ardından da yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüde ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu araç çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA