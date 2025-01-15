Beşiktaş'ta 36 Katlı Rezidans İnşaatında Yangın, 1 İşçi Dumandan Etkilendi

Beşiktaş'ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangında 1 işçi dumandan etkilendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Beşiktaş'ta 36 Katlı Rezidans İnşaatında Yangın, 1 İşçi Dumandan Etkilendi

Beşiktaş Akat Mahallesi Yeşim Sokak’ta yapımı devam eden 36 katlı rezidans inşaatında bulunan işçi konteynerinde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Beşiktaş'ta 36 Katlı Rezidans İnşaatında Yangın, 1 İşçi Dumandan Etkilendi - Resim : 1

1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Konteynerin alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, olayda 1 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen işçiye ilk müdahale ambulansta yapıldı. İşçnin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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