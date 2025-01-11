Özel'den Cumhurbaşkanı'na 'Mezhep' Tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasına gönderme yaparak “Esed’i malum sebepten destekliyordu” demesine tepki gösterdi.

CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı şu şekilde:

"Hiçbir acıya, milli meseleye, dış politik meseleye mezhep üzerinden bakmadım, bakmam, bakanı da doğru bulmam. Böyle bakanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Tayyip Erdoğan bir taraftan “Alevi-Sünni, Kürt-Türk kardeştir” diyor, diğer taraftan “Esed’i malum sebepten destekliyordu” deyip mezhepçilik yapıyor. Bunun çok tehlikeli bir dil olduğu konusunda Tayyip Bey’i uyarıyorum. Biz Alevisiyle, Sünnisiyle hep birlikte yan yanayız. Tayyip Erdoğan bunu ortadan kaldırmaya yönelik tehlikeli bir işe girişmiştir. Bunu tekrar etmesin. Sükutunu özürden sayacağız. Tekrar ederse çok daha sert cevap vereceğim..."

Hiçbir acıya, milli meseleye, dış politik meseleye mezhep üzerinden bakmadım, bakmam, bakanı da doğru bulmam. Böyle bakanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar.



Tayyip Erdoğan bir taraftan “Alevi-Sünni, Kürt-Türk kardeştir” diyor, diğer taraftan “Esed’i malum sebepten… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 11, 2025

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde Suriye'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Suriye'de büyük bir halk ihtilali gerçekleştiğini, ancak CHP'de matem havası olduğunu" savundu. "Şam'daki müttefiklerini kaybetmelerinin şokunu hala atlatamadılar" diyen Erdoğan, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Alevi kimliği üzerinden hedef aldı ve Esad'ı Alevi olduğu için desteklediğini söyledi. Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var ama yeni genel başkanın niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi