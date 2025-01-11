Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Oniki Adalar açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Oniki Adalar açıklarında saat 19.56'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca depremin yerin 5 kilometre aldığını olduğunu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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