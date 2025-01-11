Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Oniki Adalar açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Oniki Adalar açıklarında saat 19.56'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca depremin yerin 5 kilometre aldığını olduğunu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 11, 2025
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/VNnFyK68nK
11.01.2025, 19:56:44 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: