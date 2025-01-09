Meclis Komisyonu'nda Tartışma Büyüdü: 'Ben Alevi Olduğum İçin 3 Kez Mülakatlardan Sizin Döneminizde Elendim'

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sunum yaptı. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, 28 Şubat'ta üniversiteye alınmayarak mağdur olduklarını ifade etti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na geçmişe dönük başvuru yapılıp yapılamayacağını sordu.

Erdoğan konuşmasının sonunda ise, "başörtüsü düşmanı" olduğunu iddia ettiği gazeteci ve karikatürist Turhan Selçuk'un isminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından bir kültür merkezine verildiğini ifade etti. Erdoğan, "Bu ismin bir kültür evine vermesinden dolayı aynı şekilde kınıyorum" dedi.

'MAĞDURİYET YARIŞTIRMAKLA KOMİSYON İŞLEVİNİ YERİNE GETİREMEZ'

Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise, "Bu komisyonun amacı kadına yönelik şiddeti önlemek. Burada samimi olmak lazım. Benim mağduriyetim daha üstün demenin anlamı yok. Mağduriyet yarıştırmakla bu komisyon işlevini yerine getiremez. Daha birkaç hafta önce Gazze protestosunda başörtülü kadınlar kötü muameleye maruz kaldılar. Buna ilişkin bir şey söylemeyip geçmişte kalmış 28 Şubat'a gidiyorsunuz" dedi.

'BEN ALEVİ OLDUĞUM İÇİN ÜÇ KEZ...'

Bunun üzerine Erdoğan, "Bizim için geçmişte kalmadı unutmadık" diye konuştu. Kayışoğlu ise, "Ben Alevi olduğum için üç kez hakim-savcılık mülakatlarında sizin döneminizde elendim. O zaman bunları da söyleyin. Bir tane Alevi insan alınıyor mu? Ben sizi dinledim" ifadelerini kullandı.

'BAŞKANSANIZ BAŞKANLIĞINIZI BİLECEKSİNİZ'

Sözlü tartışmanın büyümesinin ardından Komisyon Başkanı Hulki Cezioğlu, Altaca'nın mikrofonunu kapattı ve "Komisyon üyesi değilsiniz" dedi. Altaca ise "Siz de Meclis İçtüzüğünü bilmiyorsunuz. Oy kullanma dışında her hakka sahibim" dedi. Cevizoğlu'nun, "Provokasyon yapmayın. Burada şiddet uygulamanıza izin veremeyiz" sözleri üzerine Altaca Kayışoğlu, "Ne demek provokasyon? Çoğunluğunuzdan güç alıyorsunuz. Başkansanız başkanlığınızı bileceksiniz. Başkan dediğiniz tarafsız olur. Sizi ileri demokrasinizle baş başa bırakıyorum" diyerek, tepki gösterdi. Komisyona 10 dakika ara verildi. CHP'li vekiller aranın ardından komisyon toplantısına katılmadı.

Kaynak: ANKA