Depremzede Ailenin Kaldığı Konteynerde Yangın
Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteyneri sararken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın başladığında dışarı çıkan depremzede aileye yeni bir konteyner verileceği belirtildi.
Yangınla ilgili itfaiye inceleme başlattı.
Kaynak: İHA