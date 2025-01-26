İki Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu, Ekipler Güçlükle Söndürdü

Düzce'de ahırda çıkan yangında 2 katlı bina alevlere teslim oldu. Güçlükle söndürülen yangında binada büyük hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
İki Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu, Ekipler Güçlükle Söndürdü

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar köyünde İbrahim Doğancı‘ya ait evin alt katında bulunan ahırda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Yığılca ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ilk dakikalarda ulaşan Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Alevlerin iki katlı eve sıçraması üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri ile Yığılca ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından alevler güçlükle kontrol altına alındı. Olayda İbrahim Doğancı‘ya ait ahır ve evde büyük hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Faciada Tutuklu Sayısı 19'a Yükseldi: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı da Aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı da Aralarında
Kartalkaya'da Yetki Kimde? Bolu İl Özel İdaresi Tartışmaya Son Noktayı Koydu Bolu İl Özel İdaresi Tartışmaya Son Noktayı Koydu
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Vekil Açıkladı: Muharrem İnce 'Baba Ocağı'na mı Dönüyor? Muharrem İnce 'Baba Ocağı'na mı Dönüyor?
Trump’tan Kolombiya’ya Şok Yaptırım Kararı! 'Yanlış Yaparsan Bedelini Ödersin' Trump’tan Kolombiya’ya Şok Yaptırım Kararı
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı
Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor!
Elinde Bu Akıllı Telefondan Olan Yandı! 1 Şubat'tan İtibaren Artık Çalışmayacak Elinde Bu Akıllı Telefondan Olan Yandı! 1 Şubat'tan İtibaren Artık Çalışmayacak