Otomobil Şarampole Yuvarlandı! 3 Yaralı

Konya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Otomobil Şarampole Yuvarlandı! 3 Yaralı

Konya'nın Karapınar Konya Kara yolu Merdivenli mevkiinde gece saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 31 UL 992 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü D.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Konya Trafik kazası
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