Bakan Kurum'dan Çarpıcı Açıklamalar: Deprem Bölgesinde Çok Merak Edilen Soruya Cevap Verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin etkilediği illerden biri de Adıyaman'dı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 2. yıl dönümünde Adıyaman'a gitti. TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'nın sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, yeni yapılan konutlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Niçin konutlar 1 yılda verilemedi?” sorusunu yanıtlayan Bakan Kurum, "Vatandaşımızın istemediği hiçbir şeyi yapmadık. Konutlarımızın yüzde 45'ini teslim ettik, yüzde 100'ünün de inşasına başladık. Biz bu işleri yaparken muhalefet ‘Ne aceleniz var?’ diyordu. Neticede bütün inşaatlarımız başladı. Ama özellikle şehirlerin içinde vatandaşımızı dinlemek zorundayız. Bu da ister istemez süreci uzatıyor. Vatandaşımıza rağmen iş yapamayız. Biz herkesi dinlemekle yükümlüyüz. Sene sonunda konutunu almayan hiçbir vatandaş kalmayacak." dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

“Muhalefet 201 bin konutun maketini bile yapamaz” sözleriyle muhalefete yüklenen Bakan Kurum, "Öyle 6 Şubat’tan 6 Şubat’a uğramak yok. Ben göreve geldiğimden beri her hafta buradayım. Burada fotoğraf çektirerek deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimizin derdine derman olamazsınız." ifadelerini kullandı.

"2,5 MİLYON KİŞİ GÖÇ ETTİ"

Bakan Kurum, "100’den fazla ülkenin yüzölçümünden büyük ve 108 bin kilometrelik alanı etkileyen asrın felaketi 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. Nüfusumuzun yüzde 16’sına denk gelen 14 milyon vatandaşımız, bu acı tablodan ağır etkilendi. Türkiye’nin 1 yıllık GSYH’sinin yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 104 milyar dolar maddi hasar oluştu. Deprem sonrasında 11 ilde yaşayan 2,5 milyon kişi farklı illere göç etmek durumunda kaldı." bilgisini de verdi.

Kaynak: TV100