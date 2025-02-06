Bakanlara Deprem Bölgesinde Büyük Şok, Biri Koşarak Uzaklaştı, Diğeri Hiç Yerinden Kımıldamadı

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta konuşma yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın üzerindeki tente fırtına nedeniyle uçtu. O anlarda Hamza Dağ’ın soğukkanlı dururken, Bakan Kacır ve Bakan Yumaklı’nın kürsüden uzaklaşarak kaçtığı anlar gündem oldu.

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Türkiye’nin yüreğini yakan, 11 ilde büyük can kaybına neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti. Depremlerin yıl dönümünde deprem bölgesinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bakanlara Deprem Bölgesinde Büyük Şok, Biri Koşarak Uzaklaştı, Diğeri Hiç Yerinden Kımıldamadı - Resim : 1

BAKANLARA FIRTINA ŞOKU

Kürsüde deprem çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şiddetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bakanlara Deprem Bölgesinde Büyük Şok, Biri Koşarak Uzaklaştı, Diğeri Hiç Yerinden Kımıldamadı - Resim : 2

Hamza Dağ, kürsüden ayrılmayarak soğukkanlı bir şekilde durmaya devam ederken, Bakan Kacır ise aksine paniğe kapıldı. Bakan Kacır’ın kürsüden koşarak uzaklaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Kaynak: AA

Etiketler
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