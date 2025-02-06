Bakanlara Deprem Bölgesinde Büyük Şok, Biri Koşarak Uzaklaştı, Diğeri Hiç Yerinden Kımıldamadı

Türkiye’nin yüreğini yakan, 11 ilde büyük can kaybına neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti. Depremlerin yıl dönümünde deprem bölgesinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

BAKANLARA FIRTINA ŞOKU

Kürsüde deprem çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şiddetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hamza Dağ, kürsüden ayrılmayarak soğukkanlı bir şekilde durmaya devam ederken, Bakan Kacır ise aksine paniğe kapıldı. Bakan Kacır’ın kürsüden koşarak uzaklaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: AA