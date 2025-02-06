Enkaz Altında Ölen Kızının Elini Bir An Olsun Bırakmamıştı... Acılı Babadan Depremin 2. Yılında Yürek Yakan Sözler

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla hafızalara kazınan baba Mesut Hançer'in acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

KIZININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

7 bin kişinin yaşadığı ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde ölenler arasında Mesut Hançer'in 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer de vardı. Mesut Hançer, enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini yıkık binalar arasında buldu ve çıkarılana kadar bırakmadı. O kare, depremin simgelerinden biri oldu.

Acılı baba Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşadıklarını söyleyen Hançer, o günleri atlatamadıklarını dile getirdi.

"ATEŞ HİÇBİR ZAMAN SÖNMÜYOR"

Kızıyla çok iyi anlaştığını söyleyen acılı baba, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey. Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA