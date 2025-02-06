Antalya'da Orman Yangını! Fırtınanın Etkisiyle Büyüdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

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Antalya'da Orman Yangını! Fırtınanın Etkisiyle Büyüdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi Tünektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kentte etkili olan fırtınanın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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