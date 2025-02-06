Panelcilerden 'Piyasa' İtirafı! Bütün Bilgilerimizi 7 Bin Lira İçin Satmışlar

Panel adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla kişisel verilerin yasa dışı yollarla elde edilip satıldığı, tehdit ve şantaj amaçlı kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa D., hakimlikteki ifadesinde suçlamaları kabul etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin güvenliğini tehlikeye atabilecek bilgilerin sosyal medyada paylaşıldığına dair bulgular üzerine harekete geçti. Devletin iç ve dış güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgilerin yasa dışı temin edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

44 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 69 şüpheliden 44’ü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında 35 çocuk da bulunurken, bazı zanlıların sulh ceza hakimliğinde verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Şüphelilerden bazıları internet siteleri üzerinden panel satışı yaparak gelir elde ettiklerini belirtirken, bazıları ise yalnızca arkadaşlarına hava atmak veya eğlenmek amacıyla bu işin içine girdiklerini iddia etti.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Hüseyin Ç., ifadesinde 2023 yılında internet üzerinden panel satışı yaptığını belirterek, “Bu işte o dönemler 5-6 bin lira kazanmıştım. Bu suçtan dolayı cezaevine girmiştim. 2023’ten sonra suç işlemedim" dedi.

Bir diğer tutuklu Mehmet B. ise kişisel verileri ticari amaçla satmadığını savunarak, yalnızca arkadaşlarına farklı görünmek için bu sistem üzerinden merak ettiği bilgileri sorguladığını ifade etti.

Tutuklu şüpheli Muhammed F.A. ise 18 yaşında ve öğrenci olduğunu belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Panel uygulamasına bir kez girip kendisini sorguladığını ifade eden şüpheli, “Reklamını yapmışlardı, linke tıklamıştım" dedi.

'BİLGİLER PİYASADAYDI'

Panel kurmayla ilişkilendirilen “T.C.’den tut adres, aile falan hepsi” seklinde mesajının hava atmak amacıyla yapılan yazışmalar olduğunu aktaran şüpheli Muhammed F.A, “Dalga geçmek, hava amaçlı atmıştım. Bu mesajlar ciddi değildi. Ben suçsuzum, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandı.

Tutuklu şüpheli Mustafa D. ise savunmasında, veri sattığını kabul ederek, şöyle konuştu: “Telegram üzerinden satıyorum. Yaklaşık 3 aydır bu işin içindeyim. Bilerek, devletin bilgilerine saldırarak elde etmedim. Bunlar piyasadaydı. YouTube’da panel nasıl kurulur videoları vardı. Bu bilgiler ad, soyad, sülale bilgileridir. Sağlık ya da tapu bilgileri yoktur. Mesajlaşmalar bana aittir. Ayda en fazla 7-8 bin lira kazanıyorum. Pişmanım.”

ÇOCUKLARI İNTİHARA SÜRÜKLEDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devlet güvenliğini tehlikeye atabilecek bilgilerin sosyal medyada paylaşıldığına dair bulgular üzerine kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı sorgulama sistemleri kullanarak vatandaşların kimlik bilgileri, tapu kayıtları ve sağlık verileri gibi kişisel bilgileri ele geçiren bir grubun, bu verileri satışa sunduğu veya şantaj ve tehdit amacıyla kullandığı ortaya çıktı.

Şantaj mağdurları arasında çok sayıda çocuğun bulunduğu, bazı çocukların ise bu baskılar nedeniyle intihara sürüklendiği belirlendi.

25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde 30 Ocak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, yazılım ve bilgisayar mühendislerinin de aralarında bulunduğu 35’i çocuk toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfekler de ele geçirildi.

Devlet güvenliğini ilgilendiren gizli bilgileri ele geçirmek suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 5’i serbest bırakılırken, 64’ü adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 44’ü tutuklanırken, 20’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEVLET KAYITLARINA MÜDAHALE

Başsavcılığın mahkemeye sunduğu sevk yazısında, devletin en kritik kamusal hizmetlerinden biri olan nüfus kayıt sistemine yapılan müdahaleye dikkat çekildi. 2003’te ABD’nin Irak’ı işgalinde nüfus ve tapu kayıtlarının hedef alınmasına atıfta bulunularak, Türkiye’deki MERNİS sisteminin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Şüphelilerin sadece yasa dışı sorgu yapan kişiler değil, aynı zamanda bu sistemleri kuran ve sürekli güncelleyen kişiler olduğu ifade edildi. Devlet kurumlarına ait bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla ele geçirerek erişim sağlayan şüphelilerin, elde ettikleri verileri “panel” adı verilen sorgulama ekranlarına taşıdığı belirlendi.

İTİBAR KAZANMAK İÇİN KULLANMIŞLAR

Söz konusu çetenin, yasa dışı sorgu sistemleriyle hem maddi kazanç sağladığı hem de sanal ortamda itibar kazanmak için kişisel bilgileri kötüye kullandığı tespit edildi.

Kaynak: AA