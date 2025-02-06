Ocak Ayı En Az 177 İşçiye Mezar Oldu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporuna ocak ayı raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre ocak ayında en az 177 işçi yaşamını yitirdi.

Ocak Ayı En Az 177 İşçiye Mezar Oldu

İSİG Meclisi, ocak ayına ilişkin İş Cinayeti Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, ocak ayında 177 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İşkollarına göre ölümlerin yüzde 24’ü inşaat/yol, yüzde 16’sı taşımacılık, yüzde 13’ü tarım/orman, yüzde 10’u konaklama, yüzde 7’si ise ticaret/büro işkollarında meydana geldi.

Ocak Ayı En Az 177 İşçiye Mezar Oldu - Resim : 1

ÖLÜM SEBEPLERİ

Raporda, göre ölüm sebeplerine göre iş cinayetlerinin yüzde 29’unun trafik servis kazası, yüzde 14’ünün ezilme, yüzde 13’ünün ise yüksekten düşmeden kaynaklı yaşandığı açıklandı. Yaşamını yitiren işçilerin 162’sini erkek işçiler, 15’ini kadınlar oluştururken; ölenlerinin 5’inin çocuk, 13’ünü ise mülteci/göçmen işçiler oluşturdu.

17 YAŞ ALTINDA 5 ÇOCUK…

İş cinayetleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 5-17 yaş arası 5 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 34 işçi, 30-49 yaş arası 67 işçi, 50-64 yaş arası 53 işçi, 65 yaş ve üstü 9 işçi ve yaşı bilinmeyen 9 işçi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: ANKA

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