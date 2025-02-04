Batman'da İş Cinayeti: 7. Kattan Düşen Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti
Batman’da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Ayşe A., bir iş merkezinin 7. katından düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Batman'da özel bir firmanın temizlik personeli Ayşe A. (25), bir iş merkezinin 7. katında bulunan inşaat firmasında çalıştığı sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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