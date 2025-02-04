İstanbul’un Çöpü Elektriğe Dönüşüyor, 226 Bin Hane Faydalanıyor

İstanbul’un 16 milyonluk nüfusu, her gün tonlarca atık üretiyor. Pek çok kişi çöp kutusuna attığı gıdanın yolculuğunun orada bittiğini sanıyor. Oysa çöplerin enerjiye dönüşüm süreci tam da burada başlıyor. 2020 yılında İstanbul Enerji tarafından 60 bin metrekarelik alanda kurulan Seymen Çöp Enerji Üretim Tesisi, çöpü sadece bir atık olarak görmek yerine ondan maksimum fayda sağlamayı amaçlıyor.

ÇARPICI SÜREÇ

Tesis, temel prensibi biyogaz üretimi üzerine kurulu olmasıyla dikkat çekiyor. Öncelikle İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan toplanan atıklar İSTAÇ’ın Atık Bertaraf Tesisi’ne getirilerek düzenli depolama sahasına yerleştiriliyor.

Üzerleri örtü toprağıyla kaplanarak hava ile teması kesilen atıklar, oksijensiz ortamda bakteriler tarafından parçalanmaya başlıyor. Bu süreçte yüksek oranda metan içeren biyogaz açığa çıkıyor. Biyogazın atmosfere salınması küresel ısınmayı hızlandıran en büyük etkenlerden biri olarak biliniyor. Çünkü metan gazı, karbondioksite kıyasla 28 kat daha güçlü bir sera gazı etkisi yaratıyor. İşte tam bu noktada Seymen Enerji Üretim Tesisi devreye giriyor.

ELEKTRİK ŞEHİR ŞEBESİNE AKTARILIYOR

Atıkların içinde oluşan biyogaz, toprağın altına yerleştirilen özel borularla toplanarak enerji üretim tesisine yönlendiriliyor. Burada gaz, içten yanmalı motorlarda yakılarak önce mekanik enerjiye, ardından elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Üretilen elektrik, doğrudan şehir şebekesine aktarılıyor ve İstanbul’un enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor.

TOPLAMDA 1 MİLYON MEGAWATT ELEKTRİK

Seymen Enerji Üretim Tesisi, faaliyete geçtiği 2020 yılında 12 gaz motoruyla 17 megawatt kurulu güce sahipti. Ancak depolanan atık miktarına bağlı olarak kapasitesi sürekli arttı.

İşte süreçte dikkat çeken veriler:

2020 sonunda: 25 megawatt

Ekim 2021’de: 37 megawatt

Mayıs 2024’te: 44 megawatt

Toplamda 1 milyon megawatt elektrik üretildi.

3 BÜYÜK İLÇENİN ELEKTRİĞİNİ ÜRETİLEBİLİYOR

Tesis tam kapasiteye ulaştığında 90 megawatt kurulu güçle, tek noktada dünyanın en büyük çöp gazından enerji üretim tesisi olacak. Bu kapasiteyle yıllık yaklaşık 465 bin haneye elektrik sağlanabilecek. Bu rakamlar, İstanbul’daki üç büyük ilçe olan Bakırköy, Beşiktaş ve Şişli’nin tamamının elektriğinin çöpten üretilebileceğini gösteriyor.

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI ÇÖP ENERJİSİ

Dünya genelinde küresel ısınma etkilerini artırıyor ve bilim insanları bu süreci iklim krizi olarak tanımlıyor. Küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri, atıkların çürümesi sonucu açığa çıkan sera gazları. Özellikle metan gazının atmosfere yayılması, sıcaklık artışına önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Seymen Enerji Üretim Tesisi, bu sorunu çözüme kavuşturarak her yıl 1,7 milyon ton karbondioksit eşdeğerinde metan gazını bertaraf ediyor. Bu miktar, yaklaşık 1,1 milyon aracın yıllık karbon salınımına eşdeğer olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi