Arkadaşını Öldüren Sanıktan Kan Donduran Savunma

Kocaeli’de arkadaşını öldüren şahsın savunması kan dondurdu. Arkadaşının kendisini dövdüğünü öne süren şahıs, "Pişmanım, isteseydim kafasına sıkardım" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Arkadaşını Öldüren Sanıktan Kan Donduran Savunma

Olay, 2 Haziran 2023’te Arslanbey Yeni Mahalle’de meydana geldi. Engin Yılmaz (33) ile Burak Y. (23) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Burak Y. tabanca ile Engin Yılmaz’a ateş etti. Yılmaz hayatını kaybetti, Burak Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞMANMIŞ!

Cinayete ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Y. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Burak Y., pişman olduğunu söyleyerek, "Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım. Maktul, uyuşturucu etkisiyle yanıma geldi. 3 metre önümdeydi, isteseydim kafasına bile sıkardım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, sanık Burak Y., ilk duruşmadaki savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Engin’e uyuşturucu parasından dolayı borcum vardı. İlk başta ödeyememiştim, sonra ödedim. Engin, borcu sebebiyle beni defalarca darp etti ve silahla tehdit etti. Olay tarihinde de beni dövdü ve gece evime geldi. Küfür ederek seslendi, dışarı çıkmamı istedi. Ben de silahla dışarı çıktım. Elini beline götürünce 3 el yere, bir el de ayağına ateş ettim.

Öldürme kastıyla hareket etmedim, öldürmek isteseydim kafasına sıkardım. Tabancamda 9 mermim daha vardı. Olaydan sonra polisi ve ambulansı aradım. Borcu ödememe rağmen akşam evime geldi. Yaşananlardan dolayı pişmanım."

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Kaynak: İHA

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