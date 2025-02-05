Batman'da İş Cinayeti: Tuğla Taşıma Bandına Ayağını Kaptıran İşçi Öldü
Batman'da bir tuğla fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırdı. Ağır yaralanan işçi Selimoğlu kaldırıldığını hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Batman Girbereşik Mahalesi’nde öğle saatlerinde bir tuğla fabrikasında feci bir olay meydana geldi. İddiaya göre işçi Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırarak ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selimoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selimoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA