Batman'da İş Cinayeti: Tuğla Taşıma Bandına Ayağını Kaptıran İşçi Öldü

Batman'da bir tuğla fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırdı. Ağır yaralanan işçi Selimoğlu kaldırıldığını hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da İş Cinayeti: Tuğla Taşıma Bandına Ayağını Kaptıran İşçi Öldü

Batman Girbereşik Mahalesi’nde öğle saatlerinde bir tuğla fabrikasında feci bir olay meydana geldi. İddiaya göre işçi Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırarak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selimoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selimoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da İş Cinayeti: 7. Kattan Düşen Temizlik İşçisi Hayatını KaybettiBatman'da İş Cinayeti: 7. Kattan Düşen Temizlik İşçisi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Batman İş cinayeti İşçi
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Drift Atarken Kameraya Yakalandı! Ehliyetsiz Sürücüye 65 bin Ceza Kesildi Drift Atarken Kameraya Yakalandı! Ehliyetsiz Sürücüye 65 bin Ceza Kesildi
Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: Ölü ve Yaralılar Var Eğlence Mekanında Kanlı Kavga! Ölü ve Yaralılar Var
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonunda Bir İlk! Banka Promosyonları 25 Bin TL'ye Ulaştı Emekli Promosyonunda Bir İlk!
IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Zorunlu Olmuştu, IBAN ile Kira Ödeyenler Dikkat!
Yatak Odasına 1 Tane Limon Koymak Bakın Ne İşe Yarıyor: Bilim İnsanları İlk Kez Açıkladı Yatak Odasına 1 Tane Limon Koymak Bakın Ne İşe Yarıyor: Bilim İnsanları İlk Kez Açıkladı
Un Kurdu İçeren Ürünlerin Marketlerde Satışına İzin Verildi: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı Un Kurdu İçeren Ürünlere Onay Çıktı
Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar