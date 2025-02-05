Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: Ölü ve Yaralılar Var

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir eğlence mekanında silahlı kavga meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahıs, emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: Ölü ve Yaralılar Var

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde; daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Metin A.’nın bir eğlence mekanında olduğunu haber alan A.M.A., eğlence mekanı önünde M.A. ile yeniden tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte belinden çıkardığı silahı ateşleyen A.M.A., husumetlisi M.A.’yı vurdu.

Olay anında M.A.’nın yanında bulunan Vefa Şengün, kurşunların ikinci hedefi oldu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Vefa Şengün ve 6 mermi isabet eden M.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olay esnasında orada bulunan Y.E.K ise kolundan hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, olay yerinden kaçan A.M.A. polis ekiplerinin sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan Vefa Şengün, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A.’nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisi kaydedildi.

Olayın ardından gözaltına alınan A.M.A geniş güvenlik önlemleriyle, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Tekirdağ
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