Drift Atarken Kameraya Yakalandı! Ehliyetsiz Sürücüye 65 bin Ceza Kesildi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Göllü Bağları mevkide drift yaparak trafiği tehlikeye atan bir otomobilin sürücüsünü tespit etti.

Kamera kayıtlarından belirlenen kimliği sürücünün ehliyeti de olmadığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, drift yapmaktan ise 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA