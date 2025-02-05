Film Gibi Soygun! Havalandırma Boşluğunda 3 Gün Saklanan Hırsız Tutuklandı

Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcuda hırsızlık girişimi filmleri aratmadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat gecesinde merkez Yüreğir ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya hırsızlık amacıyla giren 42 yaşındaki Felit B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.

ÇÖPLERDEKİ YEMEKLERİ YEMİŞ

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Merkezin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, çevredeki yollarda önlem aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin teknik destek verdiği çalışmada polis, havalandırma bölümüne girip arama yaptı.

Ekiplerin alışveriş merkezini ablukaya almasının ardından hareket etmekte zorlanan Felit B, saklandığı havalandırma boşluğundan zemin kattaki bir iş yerine atlayıp kaçmaya çalışırken Kozan Çarşısı'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 GÜN SAKLANMIŞ

Polis ekiplerinin araştırmasında, 2 Şubat'ta gittiği alışveriş merkezinde yüzünü kapüşon ve maskeyle kapatan Felit B'nin, tadilattaki bir iş yerinin merdivenini kullanıp havalandırma boşluğuna çıktığı belirlendi. Burada 5 saat bekledikten sonra merkezin kapanmasıyla harekete geçen şüphelinin, girdiği kuyumcudaki altın ve parayı çalmak isterken alarmın devreye girdiği tespit edildi.

Zanlının bunun üzerine yeniden girdiği havalandırma boşluğunda 3 gün saklandığı öğrenildi. Felit B'nin alışveriş merkezinde dolaşması, iş yerlerine girmesi ve havalandırma boşluğundan atlayıp kaçmaya çalışması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA