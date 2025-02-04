AVM Havalandırmasında 1 Gün Boyunca Hırsızı Aradılar

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Optimum isimli AVM'de 2 Şubat'ta gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre AVM'nın havalandırma boşluğundan içeri giren hırsız kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira alıp kayıplara karışmıştı.

Alarmın çalmasıyla birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan aramada hırsız bulanamadı. Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda arama yaptı. Ancak hırsız bir türlü bulanamadı. Polisin hırsızı bulmak için çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA