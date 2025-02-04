AVM Havalandırmasında 1 Gün Boyunca Hırsızı Aradılar

Adana'da bir AVM'ye havalandırmadan girerek kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira çalan hırsız kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda gün boyu arama yaptı ancak herhangi bir iz bulunamadı. Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Güncelleme:
AVM Havalandırmasında 1 Gün Boyunca Hırsızı Aradılar

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Optimum isimli AVM'de 2 Şubat'ta gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre AVM'nın havalandırma boşluğundan içeri giren hırsız kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira alıp kayıplara karışmıştı.

Alarmın çalmasıyla birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan aramada hırsız bulanamadı. Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda arama yaptı. Ancak hırsız bir türlü bulanamadı. Polisin hırsızı bulmak için çalışması devam ediyor.

Kuyumcudan 3 Kilo Altın ÇaldıKuyumcudan 3 Kilo Altın ÇaldıGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Antalya'da Trafik Kazasında 1 Kişi Ağır Yaralandı Antalya'da Trafik Kazası
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Ege’de Deprem Alarmı! Talimatlar Verildi, Büyük Kaçış Planı Devrede Talimatlar Verildi, Büyük Kaçış Planı Devrede! Bir Bir Terk Ediyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor
MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama
24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor 24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor
Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de: En Düşük Emekli Maaşı 14 Bin 469 Lira Oldu Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de