MSB Acı Haberi Duyurdu: Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu açıkladı.

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MSB Acı Haberi Duyurdu: Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: DHA

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