Manisa'da Akılalmaz Kaza! Yolda Yürürken Park Halindeki Kamyonun Altında Kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Turgutlu Fatih Sanayi sitesi 107 Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Adem Ayyıldız idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyona çarptı.

YOLDA YÜRÜRKEN KAMYONUN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisiyle hızla yerinden hareket eden kamyon ise o sırada yaya olan ve kazadan kaçmaya çalışan Şükrü Ertan'a çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ayyıldız ve yaya Ertan sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anları ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın üzerine doğru geldiğini gören yaya Şükrü Ertan'ın kamyonun önüne saklanmaya çalıştığı bu esnada aracın çarpmasıyla hızla yerinden hareket eden kamyonun altında kalarak yaralandığı yer aldı.

Kaynak: İHA