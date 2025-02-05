﻿Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze mesajı verildi.

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﻿Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

﻿Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Mesajı - Resim : 1Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Steinmeier, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Malumunuz geçtiğimiz yıl Türkiye-Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümüydü. Son dönemdeki görüşmeler, iki ülke arasındaki diyalogun en önemli tezahürüdür. Görüşmelerimizde ikili iş birliğimiz derinleştirilmesine yönelik atabileceğimiz adımlar yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Türki toplumunu güvenliği, refahı ve esenliği Almanya ile gündemimizde en üst sırlarda yer alıyor. Alman dostlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Terör örgütleriyle mücadele konusuna da özellikle değindik. Gümrük birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımlar üzerinde durduk. Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum gibi bölgesele konularda Almanya ile iş birliğimizi sürdüreceğiz. Suriye'nin yeniden inşasına Almanya'nın gerekli desteği vereceğine inanıyorum. Ukrayna'daki savaşın adil bir barışla sona ermesi gerektiğini uzun bir süredir savunuyoruz. Bu konuyu da istişare ettik.

﻿Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Mesajı - Resim : 2

ALMANYA'DA SİYASİ DÖNÜŞÜM MESAJI

"Bu akşam yaptığımız açık sözlü görüşme için müteşekkirim" diyen Steinmeier, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ortadoğu'da çok hareketli bir dönem yaşanıyor. Gazze'de ateşkes kararlaştırıldı ve rehinelerin serbest bırakılmasında ilerlemeler kaydedildi. Bütün bunlara Almanya ve Türkiye olarak farklı pencerelerden bakıyoruz ama ortak bir çıkarımız var. Bu da bölgeye kalıcı barışın gelmesi. Gerginlikler karşısında fırsatları değerlendirmede mecburuz. Almanya seçime giriyor. Siyasi bir dönüşüm yaşayacak. Biz de Ortadoğu'daki değişimden etkileniyoruz. Almanya'da geçiş sürecinde ve güvenilir partner olmaya devam ediyor. Suriye konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, Şara ile yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi. Suriye'nin istikrarlı olması için tüm etnik grupların sürece katılması gerekir

Suriye Lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TeşekkürSuriye Lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TeşekkürDünya

Kaynak: İHA

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