Uyuşturucu Operasyonuna Giden Polis Ekiplerine Saldırı: Tüfekle Ateş Açtılar

Samsun’un Terme ilçesinde narkotik polisi uyuşturucu operasyonu düzenledi. A.T. (60) isimli şahsın, iş yerine yapılan baskın esnasında tüfekle ateş açması sonucu polis memuru B.B., ayağından yaralandı. A.T.'nin mukavemet gösterdiği esnada saldırgan tavırlarını bertaraf etmek için müdahale eden polis memuru S.E. de elinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen polis memuru B.B. tedavi altına alındı. Yaralı polis memuru S.E. ise hastanede yapılan müdahalesinin ardından müşahedeye alındı.

Polisleri yaralayan ve gözaltına alındığı sırada yaralanan A.T. de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA YOK YOK

A.T.'nin iş yerinde yapılan aramalarda ise 1,33 gram esrar, 2,41 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik hap, 180 paket kaçak sigara 74 şişe kaçak alkol ve polis memurlarını yaralamakta kullandığı 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

8 SUÇ KAYDI VAR

Ayrıca şahsın yapılan sorgulamasında, 1 adet uyuşturucu madde ticareti, 3 adet uyuşturucu madde kullanmak ve 4 adet 6136 SKM suçu olmak üzere toplam 8 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA