Bir Çöp Ev Vakası Daha: Kızı İhbar Etti, Ekipler Karşılaştıkları Manzara Karşısında Şoke Oldu

Esenler Oruç Reis Mahallesi 536 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'nci katındaki dairede oturan 67 yaşındaki Kadir Ö. iddiaya göre 10 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle çöp toplamaya başladı.

KIZI İHBAR ETTİ

Kızı, babası Kadir Ö.'nün topladığı çöplerden hastalanmaması için Esenler Belediyesi çevre koruma ekiplerinden yardım istedi.

8 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Daireye gelen ekipler, 2 günlük çalışmayla evden yaklaşık 5 ton çöp çıkardı. Toplamda 8 kamyon çöp çıkarılan ev daha sonra temizlendi. Olayla ilgili konuşan mahalleli Erdal Dilli, "Mahallede çöpün olduğunu söylediler. Belediyenin gelip temizlediğini düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. İki araba çöp çıktı sabah yine gelmişler. Kendisini tanımıyorum. Yaşlı sağlık problemi olduğu için topladı diye düşünüyorum"

Kaynak: İHA