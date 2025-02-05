Yeşil Sahada Ortalık Karıştı, Yenilmeyi Hazmedemeyen Takım Ortalığı Birbirine Kattı

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Gazi Osman Paşaspor ile Yolspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin verildiği maçta kazanan takım 3-2 ile Yolspor oldu.

Gazi Osman Paşaspor, ikinci sırada bulunan Yolspor'a 3-2 yenilince maç sonrası kavga çıktı. Önce hakeme itirazlarda bulunan ardından Yolsporlu futbolcular ile kısa süreli arbede yaşayan mavi-lacivertli ekibin futbolcuları birbirine girdi. Yaşanan olaylar sonrasında Gazi Osman Paşaspor'dan Ahmet Çelik, Kasım Şahin, Hakan Yılmaz, Berat Koç ve Emirhan Demirezen, Yolspor'dan da Abdullah Budak Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kaynak: İHA