Husumetliye Silahlı Saldırıda 5 Tutuklama
Kırıkkale’de husumetli oldukları ileri sürülen S. A.’ya saldırıp silahla yaralayan 5 şüpheli polisler tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gürler Mahallesi Gürler Camisi yanında dün öğle saatlerinde S.A., husumetlileri olduğu öğrenilen A.Ö. (34), M.Ö. (24), M.Ö. (36), C.Ö. (65) ve Y.Ö.'nün (27) saldırısına uğradı.
Kavgada A.Ö., üzerinde bulunan tabancayla S.A.'ya ateş açtı. S.A., vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Polis, akraba oldukları öğrenilen 5 şüphelinin yerlerini tespit ederek kısa süre içerisinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: