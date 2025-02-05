Husumetliye Silahlı Saldırıda 5 Tutuklama

Kırıkkale’de husumetli oldukları ileri sürülen S. A.’ya saldırıp silahla yaralayan 5 şüpheli polisler tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Husumetliye Silahlı Saldırıda 5 Tutuklama

Gürler Mahallesi Gürler Camisi yanında dün öğle saatlerinde S.A., husumetlileri olduğu öğrenilen A.Ö. (34), M.Ö. (24), M.Ö. (36), C.Ö. (65) ve Y.Ö.'nün (27) saldırısına uğradı.

Kavgada A.Ö., üzerinde bulunan tabancayla S.A.'ya ateş açtı. S.A., vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Polis, akraba oldukları öğrenilen 5 şüphelinin yerlerini tespit ederek kısa süre içerisinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Brüksel'de Metroda Silahlı Saldırı! Polis Her Yerde Saldırganları ArıyorBrüksel'de Metroda Silahlı Saldırı! Polis Her Yerde Saldırganları ArıyorDünya
ABD'de Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar VarABD'de Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar VarDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Kırıkkale Saldırı
Son Güncelleme:
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Okul Müdürünü Odasında Öldüren Öğrenciden Kan Donduran Savunma! 'Kim Kışkırtılsa Bu Olayı Yapardı' Müdürünü Öldüren Öğrenciden Kan Donduran Savunma
Anne ve Babalar Dikkat 4 Çocuk Ürününde 'Ölümcül' Risk! Piyasan Acil Olarak Toplatılıyor Kıyafetten Oyuncağa... 4 Çocuk Ürününde 'Ölümcül' Risk
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonunda Bir İlk! Banka Promosyonları 25 Bin TL'ye Ulaştı Emekli Promosyonunda Bir İlk!
IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Zorunlu Olmuştu, IBAN ile Kira Ödeyenler Dikkat!
Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar
Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş
Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler