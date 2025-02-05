ABD'de Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var
ABD'nin Ohio eyaletinde bir depoda silahlı saldırı olayı yaşandı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Polis, olayın 'hedefli bir saldırı' olduğu bilgisini verdi.
ABD'nin Ohio eyaletine bağlı New Albany kentinde bir kozmetik markasına ait depoda silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Saldırganın kimliğinin polis tarafından tespit edildiği ve şahsı yakalamak için operasyon başlatıldığı belirtildi. Depodaki tüm çalışanlar tahliye edilirken olay yerine sevk edilen çok sayıda polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.
New Albany Polis Şefi Greg Jones, olayın "hedefli bir saldırı" olarak değerlendirildiğini, olay yerinde bir silah ele geçirildiğini söyledi.
Kaynak: İHA
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