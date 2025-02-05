Çin'den Trump'ın Gazze Açıklamasına Tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Çin’in, Gazze halkının zorla göç ettirilmesine karşı çıktığını belirten Lin Jian, ‘Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesinden yana’ olduğunu belirtti.

Lin, “Umarız tüm taraflar ateşkesi fırsat olarak görerek savaş sonrası yönetimi, Filistin sorununu iki devlet temelinde çözecek doğru yola sokmak ve Orta Doğu'ya kalıcı barışı getirmek için kullanırlar” dedi.

Kaynak: DHA