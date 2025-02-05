Okul Müdürünü Odasında Öldüren Öğrenciden Kan Donduran Savunma! 'Kim Kışkırtılsa Bu Olayı Yapardı'

7 Mayıs 2024'te Eyüpsultan'da özel bir okulda, okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasına silahla girerek öldüren tutuklu sanık Yousif K. bugün İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'KİM KIŞKIRTILSA BU OLAYI YAPARDI'

Duruşmada savunma yapan öğrenci Yousif K., uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek kendini şu sözlerle savundu: Kavgacı biri değilim. Ben okulda çok fazla ırkçılığa maruz kaldım. Kim kışkırtılsa bu olayı yapardı.

'OKULDAN ATILMADIM'

Amacının korkutmak olduğunu öne süren Yousif K. "Muhammet Günay Gündüz beni kışkırttı. Yoksa ben böyle bir şey yapmam, gidip öldürmem. Okuldan atıldığım iddiaları da yalan. Ben okuldan atılmadım, bu e-Okul sistemimde vardır, okulda beni gördüklerinde kapıyı açmadılar” dedi.

'ELİNDE SİLAH VARDI'

Yousif K. ya okul kapısını açan öğrenci Abdulkadir S. savunmasında, şunları söyledi: Kapıya yakın olduğum için Yusuf'a kapıyı ben açtım. Hocaları ziyarete geldiğini söyledi. Daha sonra kantine gittim. Silah sesini duyunca hemen dışarı çıktım. Kapının orada Yusuf ile karşılaştım. Yusuf'un elinde silah vardı.

'BEN KIŞKIRTMADIM'

Yousif K.’nın kendisini kışkırttığını iddia ettiği Muhammet Günay G. ise "Yusuf'la konuşurken İbrahim hocanın adı hiç geçmedi. Ben 'karnına vur, karnına vur' demedim. Ben kesinlikle İbrahim hocanın Yusuf'un annesine küfrettiğini duymadım. Yusuf K., hocanın üzerine yürüdü. Kendisi sürekli böyle şeyler yapan ve silahlı gezen birisi, ben onu kışkırtmadım. Ben kolundan tuttum, dışarı çıkardım. Yusuf dışarda 'anneme nasıl bağırır' diye ağlamaya başladı, ben onu asla kışkırtmadım” dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına, tutuklu sanık Yousif K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA