Anne ve Babalar Dikkat 4 Çocuk Ürününde 'Ölümcül' Risk! Piyasan Acil Olarak Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrasında 2'si çocuk giyim, 2'si oyuncak olmak üzere 4 üründe büyük risk tespit etti. Markalarına kadar açıklanan ürünlerin piyasadan acil olarak toplatılmasına karar verildi. İşte o ürünler...

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Anne ve Babalar Dikkat 4 Çocuk Ürününde 'Ölümcül' Risk! Piyasan Acil Olarak Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda risk taşıdığı belirlenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanıyor.

Bakanlık, 4-5 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde 4 farklı çocuk ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığını tespit etti. Bunlardan 2’si giyim, 2’si oyuncak kategorisinde yer alıyor.

TEHLİKELİ OYUNCAKLAR PİYASADAN KALDIRILIYOR

“Ok Atan Tabanca” adıyla satışa sunulan bir oyuncak, yaralanma riski taşıdığı için toplatılmasına karar verilen ürünler arasında yer aldı. Bakanlık, ürünün TS EN 71-1 standardının 4.17 maddesine uymadığını ve bu nedenle tehlike arz ettiğini duyurdu.

Anne ve Babalar Dikkat 4 Çocuk Ürününde 'Ölümcül' Risk! Piyasan Acil Olarak Toplatılıyor - Resim : 1

YARALANMALARA NEDEN OLAN ÜRÜN YASAKLANDI

Benzer şekilde, “Boncuk Atan Silah” adıyla satılan bir diğer oyuncak da çocuklar için güvenli olmadığı gerekçesiyle yasaklandı. Yapılan değerlendirmelerde, bu oyuncağın da ciddi yaralanma riski taşıdığı tespit edildi.

Anne ve Babalar Dikkat 4 Çocuk Ürününde 'Ölümcül' Risk! Piyasan Acil Olarak Toplatılıyor - Resim : 2

KIYAFETLERDE BÜYÜK RİSK

Giyim ürünlerinde de güvenlik eksiklikleri tespit edildi. “Le Mabellle” markasına ait pul payetli kız çocuk elbisesinin boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunduğu belirlendi. Bu durum, boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle ürünün piyasadan çekilmesine neden oldu.

Anne ve Babalar Dikkat 4 Çocuk Ürününde 'Ölümcül' Risk! Piyasan Acil Olarak Toplatılıyor - Resim : 3

BEBEK ZIBINI DA TEHLİKELİ ÇIKTI

Öte yandan, “Mini Pakel” markasına ait bebek zıbını yapılan testlerde serbest nikel içeriği açısından güvenlik standartlarını karşılamadığı için yasaklandı.

Anne ve Babalar Dikkat 4 Çocuk Ürününde 'Ölümcül' Risk! Piyasan Acil Olarak Toplatılıyor - Resim : 4

Çocukların Elinden Düşürmediği Aksesuarda 'Ölümcül' Tehlike! Piyasadan ToplatılıyorÇocukların Elinden Düşürmediği Aksesuarda 'Ölümcül' Tehlike! Piyasadan ToplatılıyorGüncel
Anne Babalar Dikkat: O Üründe Ölüm Riski Çıktı, Acil Olarak Toplatılıyor!Anne Babalar Dikkat: O Üründe Ölüm Riski Çıktı, Acil Olarak Toplatılıyor!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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