İBB Başkanı İmamoğlu'na İstenen Cezaya Avukatından Tepki: Suç Karşılığı Yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. İmamoğlu için siyasi yasak da talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Söz konusu iddianamenin Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat Gerçek Gündem’e değerlendirmede bulundu.

'BİZE TEBLİĞ EDİLEN BİR ŞEY YOK'

Polat söz konusu iddianamenin henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek “Basından öğreniyoruz. Bize tebliğ edilen bir şey yok. Kaldı ki iddianamelerin mahkemece kabul kararı verilmeden bizim görme şansımız da yok” dedi.

‘SUÇ KARŞILIĞI YOK’

Kemal Polat, iddianame haberlerinde geçen suç gerekçelerine de değinerek “İddianamenin içeriğini görmeden bir şey diyemem ancak basından gördüğüm kadarıyla suç olarak tanımlanabilecek maddi manevi karşılığı yok. Bizi bu davayla uğraştıracaklar gibi görünüyor. Çok kabaca söylersek 2 yıldan 7-8 yıla kadar ceza istenir. Tahminen konuşuyorum, yanıltıcı olmasın” dedi.

'YİNE SİYASİ YASAK DAVASINA DÖNÜŞECEK'

Polat son olarak “Bir ceza çıkarsa bu yine bir siyasi yasak davasına dönüşecektir. Ahmak davasının kamuoyu vicdanında karşılık bulmayacağını düşünmüş olmalılar ki yeni bir dava çıkardılar. Bunun da kamuoyu vicdanında karşılık bulmayacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi