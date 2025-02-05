Kocaeli’de Zincirleme Kaza

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobil, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan kazada 1 sürücü yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kocaeli’de Zincirleme Kaza

Kaza, D-130 kara yolu Ereğli mevkisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, C.Y.'nin idaresindeki 34 EIK 509 plakalı lojistik firmasına ait kamyon, O.D. kontrolündeki 41 ALS 800 plakalı otomobile çarptı.

Kocaeli’de Zincirleme Kaza - Resim : 1

Bu sırada duramayan A.K. hakimiyetindeki 34 ZJ 397 plakalı kamyonet de kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü A.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası kaza noktasında sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kocaeli’de Zincirleme Kaza - Resim : 2

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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