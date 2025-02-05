Suriye’den Geldi, Kabus Gibi Çöktü

Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu Şanlıurfa ve sınırdaki ilçeleri etkisi altına aldı. Toz bulut yaşlı ve hastaları olumsuz etkiledi.

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Suriye üzerinden aniden gelen toz bulutu Şanlıurfa kent merkezine ve sınırdaki ilçelere kabus gibi çöktü. Akşama doğru aniden etkili olan toz bulutu, kentin üzerinde yoğun bir tabaka meydana getirdi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte vatandaşlar tozdan korunmak için ağızlarını elbiseleri ve maskelerle kapatmaya çalıştı.

Suriye’den Geldi, Kabus Gibi Çöktü - Resim : 1

Yaklaşık bir saattir toz bulutunun etkisinde olduklarını dile getiren Ali Uslu, hastalar ile yaşlıların toz bulutundan olumsuz şekilde etkilendiğini ifade etti.

‘HER YIL BU DURUMU YAŞIYORUZ’

Ne olduğunu anlamadıklarını söyleyen esnaf Halil Ölmezler, "Toz bulutu hem yaşlıları hem de hastaları etkiledi. İşlerimiz de etkilendi. Her yıl hemen hemen bu durumu yaşıyoruz" diye konuştu.

Suriye’den Geldi, Kabus Gibi Çöktü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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