Kaçak Kazıcılar Suç Üstünde Yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, 28 Ocak 2025 tarihinde Kale Mahallesi'nde E.G. isimli şahsın tarihi eser bulmak amacıyla evinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı bilgisi edinildi.

Aynı gün gerçekleştirilen operasyonda, kazı yapan E.G., F.A. ve V.D. isimli şahıslar kazı yaparken yakalandı. Yapılan incelemelerde, bahçede 2.40 metre derinliğinde ve 2.30 metre genişliğinde bir çukur kazıldığı belirlendi.

Kazı alanında gerçekleştirilen aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, üzerinde Ermenice yazı ve haç işareti bulunan 42x47 santimetre boyutlarında bir mermer parçası bulundu.

Ayrıca kazıda kullanılan 2 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet murç ve 2 adet kazmaya el konuldu.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken, olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA