Dehşete Düşüren Cinayette İtiraz Reddedildi

İzmir’de soğukta üşümemesi için kendini taksiye alan Oğuz Erge’yi öldürüp gasp eden Delil Aysal’a verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasını İstinaf uygun buldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi, mahkemenin kararının usule ve esasa uygun olduğunu bildirdi.

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Dehşete Düşüren Cinayette İtiraz Reddedildi

Dehşete düşüren olay, 1 Şubat 2024’te saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde yaşandı. Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye yolcu olarak bindi. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaptığı esnada yanındaki tabancayı çıkardı.

Delil Aysal, tabancayla taksici Erge'ye ateş etti. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Oğuz Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp ederek, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Oğuz Erge, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksinin araç kamerasıyla bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından elde ettiği görüntü inceledi. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu belirlenirken, olayın ertesi günü saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Aysal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşete Düşüren Cinayette İtiraz Reddedildi - Resim : 1

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini anlatan Aysal, ifadesinde ayrıca, "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım" dedi.

Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığına da ifadesinde yer veren Delil Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maske taktiğini, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını belirtti. Erge'nin kızı N.E. ifadesinde, "Babamın kullandığı telefondan arama geldi. Telefonu açtığımda tanımadığı bir erkek, 'Baban Gaziemir Belediyesi'nin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside. Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi, ardından da telefonu kapattı" şeklinde konuştu.

MÜEBBET HAPİS

Davanın karar duruşması 8 Mart 2024 tarihinde görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Aysal'ı 'Nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Delil Aysal'a verilen bu cezada indirim uygulanmadı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZMADI

Sanık Aysal'ın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi, itirazı inceledi. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin de olmadığı görüşüne vardı.

İlk derece mahkemesince verilen karar ve ceza miktarı ile tutuklulukta geçen sürenin de dikkate alınmasıyla Delil Aysal'ın tahliyesine yönelik talep de kabul edilmedi. Ayrıca, karara ilişkin Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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