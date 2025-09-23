Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa’nın Karacabey ilçesinde televizyon fişindeki kaçak nedeniyle çıkan yangında facia yaşandı. Bir çocuk ve iki kadın alevlerden kaçamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangında biri çocuk, ikisi kadın olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

5 KİŞİ KAÇTI, 3 KİŞİ ÖLDÜ

Edinilen bilgilere göre olay, Saadet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, televizyon fişindeki kaçak sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Yangının ilk anda fark edilmemesi nedeniyle evde bulunan 8 kişiden yalnızca 5’i dışarıya çıkmayı başarırken, 3 yaşındaki bir çocuk ile misafirliğe geldiği öğrenilen iki kadın alevlerden kurtulamayarak yaşamını yitirdi.

DAİRE ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ

Alevler kısa sürede daireyi adeta bir ateş topuna çevirirken, pencerelerden dışarı fırlayan alevler mahalle halkında büyük korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşların çabaları sonuçsuz kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Hayatını kaybeden üç kişinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

ÇOK OKUNANLAR
