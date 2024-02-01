Yolcunun silahlı saldırısında yaralanan taksici, hayatını kaybetti

İzmir’de taksiye binen bir kişi, taksi sürücüsü Oğuz E.’yi tabancayla vurdu. Araç içindeki kameralara yansıyan görüntülerde saldırganın taksiciye “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” dediği duyuldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Oğuz E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi’ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."