Direnen Özak işçilerinden eylem

Özak Tekstil işçileri 67 gündür dayandıkları baskıya, mobbinge, sendika seçme hakkının tanınmamasına ve işçi kıyımına karşı İstanbul’ da iki farklı noktada eylem yaptı.

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Direnen Özak işçilerinden eylem

Özak Tekstil işçilerinin direnişi 67 gündür sürüyor. Süren mücadeleleri için seslerini duyurmak isteyen işçiler iki farklı noktada protesto yaptı.

67 gündür seslerinin duyulmasını istemediklerini belirten Özak Tekstil işçileri, “Herkes üstümüze geldi. Biz de sesimizi duyurmak için burada bulunuyoruz. 67 gündür Zara ve Levi’s bizi raporlama yapacağız diye oyalıyor. Bizim sesimizi ne zaman duyacaksınız? İşçi hakkını istiyor fazlasını değil. Biz sendikada seçme hakkımızı istiyoruz. Bir an önce sendikamızın tanınmasını istiyoruz. İşten çıkarılan beş yüz işçimizin geri işe alınmasını istiyoruz. Dışarıda geçen günlerimizin ücretini istiyoruz.” dedi.

Eylem sonrasında, mağaza güvenlik görevlileri eşliğinde eylem bitirildi.

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