Hamile olduğu gerekçesiyle işten atılan basın emekçisi için Demirören önünde eylem

Hamile kalması nedeniyle istifaya zorlanan Demirören Medya'da çalışan bir işçi, işten çıkartıldı. PE ve KDK, Demirören Medya önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hamile olduğu gerekçesiyle işten atılan basın emekçisi için Demirören önünde eylem

Geçtiğimiz günlerde, Demirören Medya’nın finans departmanında çalışan kadın bir emekçi, hamile kalmasının üzerine yöneticilerinin baskı ve mobbingine maruz kaldı.

Şirket yöneticileri, işçinin hamile kalmasını gerekçe göstererek istifa etmesi yönünde baskı oluşturdu. İstifa baskısına direnen işçi, yöneticileri tarafından işten çıkarıldı.

Demirören Medya’nın önünde yaşananlara tepki göstermek adına Patronların Ensesindeyiz (PE) ve Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), kadın işçiyle birlikte bir basın açıklaması düzenledi.

"ÇOCUK HABERİNE KADAR ÜSTLERİMİN ÖVGÜ İLE BAHSETTİĞİ BİR İNSANDIM"

Basın açıklamasında söz alan kadın işçi, konuşmasında “Çocuk haberine kadar üstlerimin övgü ile bahsettiği bir insandım. Hamile kalmamın ardından istifam istenerek karşılığında iki maaş teklifinde bulunuldu" dedi.

Mücadeleye ve kadınların işyerlerinde yaşadıkları sorunlara dikkat çeken işçi, “Buradayım, çünkü kadınların anne olmak için kariyerinden vazgeçmek zorunda bırakılmasına karşıyım. Kadınların her alanda var olabileceklerini inanıyorum. Ve istiyorum ki bu iş yerinde bir kadın daha benim yaşadığım durumu yaşamasın. Umudum başka kadınlara da ulaşmak ve haklı mücadelelerinde yalnız olmadıklarını göstermek” ifadelerini kullandı.

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